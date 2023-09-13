Виталий Хоценко: мы обязаны совершенствовать свою работу, чтобы эффективнее бороться с наркопреступностью

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 13 сентября, глава региона Виталий Хоценко провел заседание антинаркотической комиссии Омской области. Главное темой встречи стал вопрос о незаконном обороте наркотиков с использованием информационных технологий.

На сегодня большинство преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ совершаются именно дистанционным способом. Для этого применяют различные системы шифрования, сервисы, серверы которых расположены за пределами Российской Федерации.

— В 2023 году с помощью интернета были совершены 1,5 тысячи наркопреступлений. Это более 72% от их общего числа. Мы видим, к сожалению, что количество таких правонарушений с каждым годом только увеличивается, и при этом постоянно модернизируются и усложняются способы их совершения. Параллельно и мы должны совершенствовать свою работу, чтобы более эффективно противодействовать наркопреступности, — отметил Хоценко.

С 1 декабря 2022 года была запущена информационно-поисковая система «Сервис ИСОД МВД России «Незаконный оборот наркотиков», предназначенная для сбора, обработки, поиска и анализа сведений. Кроме того, принимаются меры по совершенствованию механизмов выявления фактов незаконного оборота подконтрольных веществ, а также пресечению деятельности ОПГ, действующих в данной сфере. Собираются сведения о фактах незаконного оборота наркотиков и устанавливаются те лица, которые ведут незаконную деятельность в Интернет-магазинах.

В ходе заседания было рекомендовано отладить систему межведомственного взаимодействия, усилить профилактические мероприятия для противодействия наркопреступности.

Отметим, сегодня комиссия рассмотрела вопрос об эффективности организации оказания наркологической помощи населению.