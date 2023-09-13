В Омске временно изменится схема движения трамвайного маршрута № 8

Фото: «Архив КП».

В Омске на время капремонта путей временно изменится схема трамвайного маршрута № 8 (

(ул. Котельникова — ПО «Полет»).

Так, с 20:30 15 сентября до 05:30 16 сентября будет закрыто движение трамвае по улицы Богдана Хмельницкого на участке от улицы Ипподромной до улицы 3-й Транспортной.

Трамваи по маршруту № 8 на время ремонтных работ поедут по сокращенной схеме: Котельникова — ул. Лермонтова, с разворотом на трамвайном кольце вблизи пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова.

Напомним, накануне в Омске прибыла последняя партия из 20 новых автобусов «НЕФАЗ». Они выйдут на улицы города примерно в первой декаде сентября.

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