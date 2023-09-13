Дело «опорного вуза»: Первомайский районный суд приступил к рассмотрению дела в отношении ректоров ОмГТУ Маевского и Косых

Фото: t.me/courts_of_the_Omsk_region

Сегодня, 13 сентября, в Первомайском районом суде Омска стартовало рассмотрение дела в отношении четырех сотрудников ОмГТУ, в том числе двух бывших ректоров Косых и Маевского. Занимавших руководящие должности в «опорном вузе» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно обвинительному заключению, в 2017-2018 годах тогда еще ректор ОмГТУ Анатолий Косых, первый проректор Дмитрий Маевский, начальник управления коммуникационной политики Александра Козулина и советник при ректорате Владислав Рачек по предварительному сговору с целью хищения средств вуза оформили документацию, необходимую для финансирования самостоятельного научного исследования, связанного с темой адаптации на территории Омской области мигрантов. После этого фигуранты взяли исследовательскую работу коллег из Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения по схожей теме. Денежные средства из бюджета университета в размере более 1,8 миллиона рублей путем обмана обвиняемые присвоили себе.

Вину в совершении преступления ни один из подсудимых в открытом судебном заседании не признал.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что Минобрнауки РФ сняло с должности ректора Дмитрия Маевского.

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