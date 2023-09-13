Омская мэрия объявила аукцион на поставку 2,5 тыс саженцев деревьев

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило аукцион на закупку 2422 саженцев, которые будут высажены на улицах городах.

Победитель аукциона должен будет поставить в Омск саженцы различных пород — ели, яблони сибирские и лесные, сосны, берёзы бородавчатые, липы, рябины, пирамидальные тополя, клен остролистный, ясен, дубы, лиственницы. Начальная цена контракта — свыше 18 миллионов рублей. Итоги торгов подведут 20 сентября.

— К подготовке растений для высадки в грунт приступят сразу после приёмки саженцев и проверки их качества. Саженцы поставят с комом земли, что позволит безопасно для растений высадить их в заранее подготовленные лунки. Осенью растения прекращают активный рост, это дает возможность переместить их в новое место и обеспечить лучшую приживаемость в следующем вегетационном периоде, — отметили в пресс-службе омской мэрии.

Приступить к высадке саженцев агрономы планируют после 20 сентября. Работы озеленители будут вести вплоть до наступления холодов.

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