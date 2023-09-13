Омская область получит 800 млн рублей на ремонт четырех трасс

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская область дополнительно получит 800 миллионов рублей на ремонт дороги. Такое решение накануне принял штаб Правительственной комиссии по региональному развитию. Денежные средства, полученные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», направят на восстановление муниципальных трасс.

Выделенные средства израсходуют на ремонт участков нескольких трасс: 139-143 км Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, 120-130 км Тобольск — Тара — Томск, 253-260 км Омск — Муромцево — Седельниково, 32-36 км Называевск — Тюкалинск.

Старт работ на всех четырех участках изначально был намечен на 2024 года, однако за счет дополнительного финансирования подрядчики приступят к ремонту уже в ближайшее время.

— Будем восстанавливать муниципальные трассы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодарю нашего Президента Владимира Владимировича Путина и заместителя Председателя Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку, — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Отметим, до конца 2023 года в Омске и области будут отремонтированы более 150 километров дорог.

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