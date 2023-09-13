Виталий Хоценко: состав правительства Омской области существенно не изменится

Фото: omskportal.ru

Сегодня, 13 сентября, в правительстве Омской области прошел брифинг избранного губернатора Виталия Хоценко.

В ходе общения с журналистами Хоценко заявил, что после официального вступления в должность не планирует проводить каких-либо значительных перестановок в правительстве Омской области.

По словам главы региона, изменения в составе регионального кабмина запланированы, однако значительными они все же не будут.

— Давайте поживём, увидим. Думаю, будут какие-то изменения. Они не будут масштабными, большими, потому что с большей частью команды мы сработались. Возможны изменения, связанные с тем, что кто-то на другую работу перейдёт, человек в другой регион переедет, но определённые усиления будут, — прокомментировал Виталий Хоценко,

Отметим, инаугурация губернатора Омской области пройдет в конце сентября. После нее точно станет известен состав нового правительства Омской области.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru