Омский Тюкалинск украсил конверт Почты России

Конверт Почты России украсило изображение памятника архитектуры регионального значения, расположенного в городе Тюкалинске Омской области.

«Магазин купца Афонина», построенный в 1904 году, посвящен 200-летию Тюкалинска. Почта выпустила также специальный штемпель, который можно будет поставить на отправление бесплатно до середины декабря 2023 года.

К слову, город с богатой историей населяет всего больше 9,7 тысячи жителей. Он располагается в 120 км от областного центра.

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