Алексей Федоренко возглавил прокуратуру Называевского района Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прокуратуру Называевского района Омской области возглавил старший советник юстиции Алексей Федоренко. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Назначение произошло 12 сентября. Перед новым руководителем поставлена задача о необходимости выстраивания конструктивной работы надзорного ведомства с территориальными правоохранительными, исполнительными и представительными органами, а также судом.
Отметим что Федоренко окончил Сибирский юридический университет по специальности «юриспруденция». С 2004 года он работает в органах прокуратуры.
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