20% омских компаний отменят новогодние корпоративы из-за минимизации затрат

Фото: Евгения ГУСЕВА
Из-за минимизации затрат новогодние корпоративы отменят 20% омских компаний. Такую аналитику приводит сервис «Зарплаты.ру».
Опросы показали, что 81% предприятий хотят сократить расходы. Поэтому меньше денег направят на корпоративы, рекламу, подарки для сотрудников, командировочные, питание и обучение работников, на корпоративный транспорт и аренду офисного помещения.
Экономить работодатели готовы и в 2024 году. Уже 83% высказались о сокращении трат, однако 60% опрошенных заявили, что хотят со следующего года поднять зарплаты.
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