20% омских компаний отменят новогодние корпоративы из-за минимизации затрат

Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за минимизации затрат новогодние корпоративы отменят 20% омских компаний. Такую аналитику приводит сервис «Зарплаты.ру».

Опросы показали, что 81% предприятий хотят сократить расходы. Поэтому меньше денег направят на корпоративы, рекламу, подарки для сотрудников, командировочные, питание и обучение работников, на корпоративный транспорт и аренду офисного помещения.

Экономить работодатели готовы и в 2024 году. Уже 83% высказались о сокращении трат, однако 60% опрошенных заявили, что хотят со следующего года поднять зарплаты.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru