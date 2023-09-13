Омские дети могут получить новогодние кульки из белорусской «Коммунарки»

Фото: телеграм-кана Сергея Шелеста

Новогодние кульки из белорусской «Коммунарки» могут получить омские дети. Об этом заявил мэр Омска Сергей Шелест.

Сейчас градоначальник находится с деловым визитом в Минске, Республика Беларусь. Одну из встреч он посвятил знакомству с производством кондитерской фабрики «Коммунарка».

Ее продукция широко известна за пределами Республики. Качество оценил Сергей Шелест и решил подумать над поставками конфет для омичей.

- Сейчас, несмотря на сентябрь, главная задача заводчан: обеспечить детвору новогодними подарками. Посчитаем экономику, не исключено, что мы тоже будем сотрудничать с белорусским производителем в этом направлении. Эта идея нашла поддержку генерального директора «Коммунарки» Сергея Анатольевича Анюховского, - отметил омский мэр.

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