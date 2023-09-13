12 сентября в Омской области начали подключать отопление

Фото: Мария ЛЕНЦ

Начали подключать отопление в Омской области 12 сентября. Об этом рассказали в региональном минтруда.

- На сегодняшний день отопление включено уже в 11 подведомственных министерству труда и социального развития Омской области организациях, - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что подачу тепла возобновили с приходом осеннего периода в интернатах с круглосуточным проживанием.

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