12 сентября в Омской области начали подключать отопление

Фото: Мария ЛЕНЦ
Начали подключать отопление в Омской области 12 сентября. Об этом рассказали в региональном минтруда.
- На сегодняшний день отопление включено уже в 11 подведомственных министерству труда и социального развития Омской области организациях, - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что подачу тепла возобновили с приходом осеннего периода в интернатах с круглосуточным проживанием.
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