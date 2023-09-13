Сергей Шелест хочет следить за омскими автобусами

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
За омскими автобусами хочет следить мэр Сергей Шелест. Подробности поездки в Республику Беларусь он рассказал в телеграм-канале.
Накануне градоначальник побывал в центре управления движением государственного предприятия «Минсктранс». Итоги визита его воодушевили так, что он попросил презентацию работы предприятия для изучения иностранного опыта.
– Некоторые практики, в том числе выше обозначенные, а также касающиеся оплаты проезда и выявления «зайцев», могут быть интересны и для омской транспортной системы. Запросили у коллег материалы презентации, договорились об оказании консультаций, – прокомментировал мэр.
Отметим, что «Минсктранс» отвечает за движение автобусов, троллейбусов и трамваем по улицам белорусской столицы. В режиме реального времени диспетчеры видят каждую единицу подвижного состава.
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