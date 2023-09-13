Омская область закупила 214 квартир для детей-сирот с начала года

Фото: минимущества Омской области

Для детей-сирот с начала года 214 квартир закупила Омская область. Об этом сообщает региональное минимущества.

- 135 жилых помещений уже предоставлены: в городе Омске – 67, в муниципальных районах – 68. Право на получение жилого помещения от государства реализовали очередники в Горьковском, Саргатском, Таврическом, Крутинском, Тюкалинском, Исилькульском, Любинском, Омском, Москаленском, Кормиловском, Большереченском, Черлакском, Русско-Полянском, Шербакульском, Нововаршавском, Колосовском, Муромцевском, Павлоградском и Азовском районах, - уточнили в ведомстве.

Еще 19 квартир скоро получат выпускники детдомов и домов-интернатов в Азовском, Москаленском, Крутинском, Исилькульском, Тюкалинском, Кормиловском, Калачинском районах.

Всего в 2023 году запланировано выдать 234 квартиры общей стоимостью 864 млн рублей.

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