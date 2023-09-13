«Тепловая компания» пополнила омский парк погрузчиками и автокраном

Фото: МП города Омска «Тепловая компания».

Омский парк погрузчиками и автокраном пополнило МП города Омска «Тепловая компания». Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Парк техники увеличился на два экскаватора-погрузчика и автокран на базе автомобиля КамАЗ грузоподъемностью 16 тонн.

— Новая техника увеличит мобильность бригад и сократит время выполнения работ. Она непременно поможет нам подготовить город к зиме, — сказал заместитель руководителя МП «Тепловая компания» Павел Ященко.

К слову, экскаваторы распределены в Советский и Центральный теплоэнергетические округа, а автокран — в Кировский теплоэнергетический округ.

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