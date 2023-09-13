Арендаторы омских муниципальных бань отремонтируют помещения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помещения омских муниципальных бань отремонтируют арендаторы. Об этом заявил и.о. директора МУП «Банное хозяйство» Иван Перфилов.

- При этом останутся прежними тарифы на банные услуги, будут действовать ранее существовавшие льготы по помывке отдельных категорий граждан. Также мы обговариваем с арендаторами вопрос сохранения условий и размера оплаты труда для персонала арендованных муниципальных бань, – пояснил руководитель.

Напомним, что мэрия сдала в аренду шесть муниципальных бань. Договоры с ООО «Сибирская проектная компания» и «Канта» заключен на 5 лет.

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