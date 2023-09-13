В Омске доработанный проект детсада в Ясной поляне прошел госэкспертизу

Госэкспертизу прошел доработанный проект детсада в Ясной поляне. Об этом заявил министр строительства Омской области Александр Рашко.

- В течение нескольких месяцев специалисты со стороны исполнителя отшлифовывали детали будущего современного здания, устраняли все замечания со стороны экспертов, чтобы на этапе строительства не было вопросов, и для малышей появился детский сад по новым стандартам качества, – отметил глава ведомства.

Руководитель отметил, что здание будет просторным и светлым.

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