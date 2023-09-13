В Омске выставили на торги участки под склад, ТЦ и частные дома

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Участки под склад, ТЦ и частные дома выставила на торги мэрия Омска. Департамент архитектуры и градостроительства до 11 октября принимает заявки.
Всего шесть территорий для покупки могут выбрать горожане. Среди них участок на 23 сотки на бульваре Архитекторов с разрешением на строительство торгово-развлекательного центра.
Еще 3,9 сотки расположены на улице Коммунальной (САО). Территория предназначена для строительства склада. Четыре участка под частные дома отторгуют на Учхозной, улице 10-я База на Левобережье и на Осташковской в Октябрьском округе.
Отметим, что принимать документы на аукцион начали 12 сентября.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru