В Омске выставили на торги участки под склад, ТЦ и частные дома

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участки под склад, ТЦ и частные дома выставила на торги мэрия Омска. Департамент архитектуры и градостроительства до 11 октября принимает заявки.

Всего шесть территорий для покупки могут выбрать горожане. Среди них участок на 23 сотки на бульваре Архитекторов с разрешением на строительство торгово-развлекательного центра.

Еще 3,9 сотки расположены на улице Коммунальной (САО). Территория предназначена для строительства склада. Четыре участка под частные дома отторгуют на Учхозной, улице 10-я База на Левобережье и на Осташковской в Октябрьском округе.

Отметим, что принимать документы на аукцион начали 12 сентября.

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