Пилотов, безопасно посадивших самолет с пассажирами на поле, обещали наградить омские власти

Фото: БАЗА

Омские власти обещали наградить пилотов, безопасно посадивших самолет с пассажирами на поле. Об этом сообщает ТАСС.

- Экипаж геройский. То, что в поле посадили самолет и, по предварительной информации, все живы-здоровы, этот экипаж — герои. Мы их обязательно представим к своим государственным наградам региональным, - рассказал глава региона Виталий Хоценко.

Напомним, 12 сентября самолет, летевший рейсом из Сочи в Омск, экстренно сел в Новосибирской области. На борту был 161 пассажир и 6 членом экипажа. Никто не пострадал, а борт приземлился на пшеничное поле.

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