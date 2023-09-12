В Омской области с 1 сентября школы и детсады охраняют профессионалы

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 сентября в омских школах и детсадах начали работать профессиональные охранники. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Омской области Виталий Хоценко.

— Безопасность наших детей в образовательных учреждениях — приоритетная задача Омской области. Поэтому приняли решение выделить порядка 100 миллионов рублей на эти цели. В бюджет на следующий год также заложили средства на школы и детские сады наших районов, — сообщил Виталий Хоценко.

Под защитой профессиональных охранников в регионе будут находится свыше 170 тысяч детей из 175 школ и 183 детсадов.

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