«Экипаж геройский»: Хоценко наградит экипаж рейса Сочи-Омск

Фото: t.me/s/merussiatg

Глава Омской области Виталий Хоценко представит к региональным наградам экипаж самолета Сочи — Омск, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области. Об этом Хоценко сообщил информационному агентству ТАСС.

— Экипаж геройский. То, что в поле посадили самолет и все живы-здоровы, это экипаж — герои. Мы их обязательно представим к своим региональным наградам, — подчеркнул Виталий Хоценко.

Экипаж авиакомпании «Уральские авиалинии» – капитан воздушного судна Сергей Белов, второй пилот Эдуард Семенов, бортпроводники Аиша Гумметова, Дмитрий Рябов, Дарья Глушкова, Дмитрий Костылев – проявили мастерство и профессионализм, благодаря которым удалось избежать многих жертв и предотвратить трагедию.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru