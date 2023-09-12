Учебный центр для нефтепереработчиков с VR-тренажерами открылся в Омской области

Фото: Андрей Шавин.

Омский НПЗ открыл учебный полигон с технологиями виртуальной реальности для сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий.

Больше тысячи рабочих смогут ежегодно обучаться здесь и совершенствовать свои навыки. В учебном комплексе работают 34 компьютерных и 2 VR-тренажера. Все технологии центра созданы российскими разработчиками. Глава Омской области Виталий Хоценко уточнил, что учебный центр — это еще один важный этап в работе по укреплению кадрового потенциала региона.

«За долгие годы своей работы Омский НПЗ заслужил репутацию кузницы кадров нефтяной отрасли. Для подготовки высококлассных специалистов предприятие активно использует цифровые инструменты. Такой подход к обучению персонала можно считать ориентиром для промышленности региона», — отметил Виталий Хоценко.

В учебном полигоне проходят командные тренинги на компьютерных тренажерах. Они полностью воссоздают работу на установках предприятий, занимающихся нефтепереработкой. Работа в команде помогает отработать точность действий в нестандартных ситуациях.

«На Омском НПЗ действует система непрерывного обучения сотрудников. Это необходимое условие работы в такой динамично развивающейся отрасли, как нефтепереработка. Предприятие целенаправленно инвестирует в развитие профессиональной квалификации сотрудников. Поскольку мы убеждены, что главное богатство Омского НПЗ — это люди, которые здесь работают», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Возможности полигона уже оценили участники конкурса «Лучший по профессии-2023». В состязаниях с использованием VR-тренажеров приняли участие представители 15 крупных компаний топливно-энергетического комплекса РФ.