Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Пилотов рейса Сочи — Омск авиакомпании «Уральские авиалинии», который экстренно посадили в Новосибирской области, отстранят от полетов до завершения расследования. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор компании-перевозчика Сергей Скуратов.

Расследованием произошедшего займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и другие ведомства.

Напомним, сегодня утром самолет «Уральские авиалинии», летевший из Омск в Сочи, из-за проблем с гидросистемой приземлился в районе деревне Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту находились 167 человек — 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, а также 6 членов экипажа. Из пункта временного размещения, расположенного в убинском Доме культуры, пассажиров доставят в Омск и Новосибирск. Электричка с омичами, находившимися на борту, прибудет в Омск около 20:00 часов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru