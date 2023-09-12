Тренер «Амура» порадовался травме омского «ястреба» Рида Буше

Травме омского «ястреба» Рида Буше порадовался тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. Его цитирует сайт КХЛ.

- Мы выключили у них одного из главных «забивал». Там же с ним все большинство было наиграно, пришлось перестраиваться, а это не просто. В общем, то, что Буше в начале игры «выпал», пошло нам только в плюс, -отметил тренер.

Мартемьянов подчеркнул, что это был один из ключевых моментов матча, что позволило хабаровчанам показать всю силу команды. Напомним, что Рид Буше лишился зуба и получил рассечение губы после удара клюшкой от нападающего «Амура» Евгения Грачева.

Напомним, матч «Авангарда» с «Амуром» прошел 11 сентября в Омске. Хозяева льда проиграли со счетом 5:1.

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