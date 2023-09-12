Аварийные дома с 40 проблемными квартирами расселят в рамках федеральной субсидии для Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках федеральной субсидии для Омска расселят аварийные дома с 40 проблемными квартирами. Об этом заявил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко.

– В ходе программы переселяются граждане из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, – отметил Шнипко.

Если в цифрах, то за выделенные 100 млн рублей планируется расселить 1,9 тысячи «квадратов» жилья, или около 40 квартир площадью 47 «квадратов».

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