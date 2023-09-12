Госавтоинспекция выйдет в рейд для проверки омских водителей автобусов и маршруток

Фото: телеграм-канал Дептранс Омска

Для проверки водителей автобусов и маршруток на дороги Омска выйдет Госавтоинспекция. Рейд запланирован на 12 сентября.

– Наряды ДПС будут максимально ориентированы на профилактику правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах передвижения автобусов, – сообщили ГИБДД.

Общественный транспорт проверят на соблюдения правил дорожного движения. Других участников поездок по городу также просят быть бдительными и сообщать в полицию о правонарушениях по телефонам: 79-35-04 или 102.

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