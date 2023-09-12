Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 1:11

Госавтоинспекция выйдет в рейд для проверки омских водителей автобусов и маршруток

Рейд будет касаться соблюдения ПДД
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: телеграм-канал Дептранс Омска

Фото: телеграм-канал Дептранс Омска

Для проверки водителей автобусов и маршруток на дороги Омска выйдет Госавтоинспекция. Рейд запланирован на 12 сентября.

– Наряды ДПС будут максимально ориентированы на профилактику правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах передвижения автобусов, – сообщили ГИБДД.

Общественный транспорт проверят на соблюдения правил дорожного движения. Других участников поездок по городу также просят быть бдительными и сообщать в полицию о правонарушениях по телефонам: 79-35-04 или 102.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru