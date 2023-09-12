В Омске детскую поликлинику № 4 отремонтируют за 3,3 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За 3,3 млн рублей в Омске отремонтируют детскую поликлинику № 4. Сейчас минздрав ищет подрядчика на проведение работ.

Здание медучреждения расположено в Старом Кировске на улице 12 Декабря. После заключения контракта подрядчик должен быстро приступить к ремонту и завершить его в середине ноября.

Строителям придется обновить внутреннюю отделку, провести ремонт лестницы и крыльца, сантехнические и электромонтажные работы, покрасить пандусы и обновить тротуарную плитку.

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