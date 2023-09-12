150 тысяч омичей проголосовали за объекты благоустройства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За объекты благоустройства проголосовали 150 тысяч омичей. Об этом сообщает региональное правительство.

Свои инициативы жители выдвигали все лето. Были отобраны самые интересные проекты. Но в рамках голосования 9 и 10 сентября копилка территорий пополнилась еще сотней предложений.

Среди предложений: скверы у дома, детские площадки, любимые парки. Теперь победители голосования станут в очередь на реализацию в 2024 году.

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