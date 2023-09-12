Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов похвалил «Амур» за сильный матч

За сильный матч похвалил хабаровский «Амур» капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Его цитирует «Чемпионат».

- Ребята в «Амуре» молодцы, рабочие. Шевченко — красавец, забил два гола. Их команда проиграла несколько матчей, конечно, они не хотят быть внизу турнирной таблицы. Думаю, в этом году на Востоке не будет ни одной команды, которую можно будет объехать на одном коньке. Но сегодня мы были той командой, которую «Амур» объехал на одном коньке. И с этим мы будем жить до следующей игры, - отметил омский «ястреб».

Напомним, что встреча омичей с хабаровчанами прошла 11 сентября на «G-Drive Арене» и закончилась победой гостей со счетом 5:1.

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