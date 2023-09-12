Рид Буше остался без зуба после матча проигрышного омского «Авангарда» с «Амуром»

После матча проигрышного омского «Авангарда» с «Амуром» остался без зуба форвард омского «Авангарда» Рид Буше. Об этом заявил главный тренер команды Михаил Кравец.

- Первый период был отличным, соперники практически не доезжали до наших ворот, мы имели восемь минут большинства. Хотя могло быть и больше, потому что у нас игрок закончил после одного эпизода играть, получил травму. Конечно, нужно наказывать за такие действия, забивать голы. В то же время, основной игрок бригады большинства выбыл, так что можно понять ребят, что что-то не получилось, - пояснил тренер.

Помимо выбитого зуба у Буше еще рассечена губа. Пока руководство клуба не знает, выйдет ли хоккеист на лед в следующем матче 14 сентября против «Адмирала».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru