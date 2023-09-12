Омский «Авангард» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 5:1

Со счетом 5:1 хабаровскому «Амуру» уступил омский «Авангард». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 11 сентября.

Встреча прошла на «G-Drive Арене» в Омске. После четвертой пропущенной шайбы омичи заменили вратаря Василия Демченко на Андрея Мишурова.

Отметим, что первую и единственную шайбу в ворота гостей омичи загнали на 30-й минуте. Схватка была жесткой. В ходе матча защитник хабаровчан Яков Рылов отметился результативной передачей и набрал 250-е очко в лиге.

Напомним, предыдущую встречу с астанинским «Барысом» «Авангард» выиграл со счетом 4:1.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru