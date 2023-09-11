Экс-глава омского Госстройнадзора пойдет под суд из-за 5 кубометров бетона

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Экс-начальник регионального Госстройнадзора Анатолий Скоробогатько обвиняется в получении взятки. Прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя.
Как стало известно следствию, 15 ноября 2021 года Скоробогатько получил взятку – 5 кубических метров бетона стоимостью 29 тыс. руб. – от директора одной из строительных компаний.
– Взятка предназначалась за беспрепятственный прием выполненных работ по строительству многоквартирного дома, выдачу заключения о соответствии возведенного объекта проектной документации, а также непривлечение к административной ответственности руководителя организации за допущенные нарушения, – сообщили в региональной прокуратуре.
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