Политолог Павел Данилин: «Омская область окончательно вышла из «красного пояса»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В своем телеграм-канале российский журналист, историк и политолог Павел Данилин выразил мнение об итогах минувших выборов губернатора Омской области. Эксперт отметил общую тенденцию к ослаблению позиций КПРФ в качестве основной оппозиционной партии в стране. Данилин подчеркнул, что особенно это проявилось на выборах в Омской области.

По его словам, Виталий Хоценко завоевал доверие омичей. Этому способствовали поездкам по муниципальным районам, стратегии развития региона с помощью привлечения федерального финансирования на ключевые экономические проекты, которые жители одобрили, а также поддержка президента России.

– Кандидат от КПРФ — депутат Госдумы РФ, первый секретарь обкома КПРФ Андрей Алёхин — набрал всего 10,8%. Этот результат стал самым низким для коммунистов за все омские губернаторские выборы с 1995 года. Таким образом, Омская область окончательно вышла из «красного пояса» и уверенно вернулась в орбиту влияния «Единой России». Это безусловное достижение команды Хоценко. Повторю слова президента, которые он сказал на встрече с омским губернатором: «Хороший старт!» — сообщил Павел Данилин.

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