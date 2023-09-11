Омские власти направят дополнительные 100 млн руб. на расселение аварийных домов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное правительство выделило Омску субсидию в размере 100 млн рублей на расходы по переселению омичей из непригодного жилья. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко в своем телеграм-канале.

Эти средства пойдут на переселение граждан из аварийного жилья, что позволит расселить 1,9 тыс. кв. м. аварийного жилья.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Омской области рассчитана на период 2019–2025 гг.

— Напомню, что в ходе программы переселяются граждане из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, — отметил министр.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

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