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НовостиОбщество11 сентября 2023 10:06

Омские власти направят дополнительные 100 млн руб. на расселение аварийных домов

Омичей переселят из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года
Елена УРМАНОВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное правительство выделило Омску субсидию в размере 100 млн рублей на расходы по переселению омичей из непригодного жилья. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко в своем телеграм-канале.

Эти средства пойдут на переселение граждан из аварийного жилья, что позволит расселить 1,9 тыс. кв. м. аварийного жилья.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Омской области рассчитана на период 2019–2025 гг.

— Напомню, что в ходе программы переселяются граждане из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, — отметил министр.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

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