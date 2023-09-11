В Омске под Ленинградским мостом на лобовое легковушки «прилетела» арматура

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Днем 11 сентября на Иртышской набережной произошел инцидент. На легковушку, проезжавшую под Ленинградским мостом рухнула металлическая балка. К счастью, никто не пострадал. Однако на лобовом стекле «Фольксвагена» осталась значительная вмятина.

– Департамент строительства совместно с подрядной организацией проводят проверку по факту падения части ограждения зоны строительно-монтажных работ на проезжающий автомобиль. На место вызваны сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации города.

Отметим, что сейчас на Ленинградском мосту идут ремонтные работы. По этой причине перекрыта половина моста, ремонт на которой должен в скором времени завершиться. Подрядчиком выступает «СтройТраст».

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