В Омске Сыропятский тракт отремонтируют за 1 млрд рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Департамент строительства провел аукцион, посвященный разработке проекта ремонта и первого этапа реконструкции дороги по улицам 10 лет Октября — Сыропятский тракт. Итоги торгов подвели сегодня. Участие в аукционе приняла единственная организация – ООО «СибРос». Судя по всему, с ней и будет заключен контракт на 1,068 млрд рублей.

– Планируется, что контракт будет заключён с единственным участником аукциона после прохождения необходимой процедуры согласования, — подчеркнули в департаменте.

Ремонтируемый участок от границы города до строения по адресу улица 10 лет Октября,190 имеет протяженность 3,98 км. Подрядчик должен будет завершить работы до 23 декабря 2024 года.

По условиям контракта, подрядчик должен будет расширить проезжую часть, провести разделительную полосу, построить ливневую канализацию, тротуары и велодорожки, провести новую линию освещения. В обязанности подрядчика входит также благоустройство прилегающей территории.

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