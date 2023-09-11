Кизильник и барбарис, выращенные в муниципальном питомнике, высадят в Омске

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Выращенные в муниципальном питомнике кизильник и барбарис высадят на улицах Омска. Об этом 11 сентября рассказали в горадминистрации.

Высадкой растений займутся специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства. Зелень послужит дивой изгородью.

- Питомник был создан ещё в 2015 году. Несколько лет мы боролись с засорением территории. Сейчас идёт активная закладка маточных участков, но есть и готовые саженцы. В этом году часть растений из питомника сформируют живую изгородь на Иртышской набережной, часть растений пойдет на восстановление погибших после зимы растений. , - рассказал замдиректора управления Михаил Киреев.

Кроме кустарников и цветов в питомнике выращивают деревья. Сейчас там можно встретить ели, ивы, маньчжурский орех, рябины, туи и другие виды. В целом, освоено около 4 га земли, но агрономы планируют расширять территории посадок.

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