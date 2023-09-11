Александр и Альбина Алфёровы из Омской области получили звание «Семья года»

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Звание «Семья года» Всероссийского контркурса получила Семья из Знаменского района Омской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Александр и Альбина Алфёровы выиграли в номинации «Молодая семья». Омичи воспитывают двух дочерей. Глава семьи является военнослужащим и находится в зоне СВО, а супруга является депутатом Совета Семеновского сельского поселения Знаменского района и председателем молодежной палаты Знаменского района.

К слову, всего на конкурс было подано 384 заявки. За звание лучшей многодетной, молодой, сельской, золотой семьи, а также семьи – хранителя традиций боролись претенденты из 86 субъектов Российской Федерации. Награждение пройдет в Москве через месяц.

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