В Омске до 8 октября будут проводиться городские субботники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городские субботники будут проводиться в Омске до 8 октября. Об этом заявил мэр Сергей Шелест.

- С сегодняшнего дня в Омске стартовал осенний месячник благоустройства. Он продлится до 8 октября. В течение этого периода в округах пройдет серия средников и субботников. Общегородской субботник назначен на 7 октября, - сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Шелест отметил, что в первую очередь уборка пройдет на территориях парков, скверов, бульваров, пешеходных зон и набережных. Особый акцент будет сделан на озеленении.

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