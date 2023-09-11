Большинство жителей региона проигнорировали выборы в Омской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Выборы в Омской области проигнорировали большинство жителей региона. Такой вывод можно сделать по официальной информации региональной ЦИК.
Явка за два дня голосования составила 34,51% жителей региона. Активнее делали свой выбор в районах области.
- В целом явка по региону составила около 35 %. Явка по области – более 48 %. В городе явка составила 23,3 % избирателей, – сообщил председатель облизбиркома Иван Ходаков.
Как заметил «Новый Омск», на прошлые «губернаторские» выборы в 2018 году пришли 43,6% населения. В 2015 явка была около 33%. Выборы депутатов Омского городского Совета в областном центре в 2022 году посетили около 15% населения с учетом недельного голосования.
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