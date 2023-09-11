Сергей Шелест посетил стройплощадки четырех социально значимых объектов в Омске

Стройплощадка школы в микрорайоне «Серебряный берег». Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Мэр Сергей Шелест в очередной раз посетил стройплощадки социально значимых объектов в Омске. Речь идет о четырех объектах — строящиеся по нацпроектам школа в микрорайоне «Серебрянный берег» и многоквартирный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья по улице 6-й Станционной, а также гимназию № 75 и школу №3, где полным ходом идет капитальный ремонт.

Проблемы с соблюдением графиков выполнения работ есть на трех из четырех объектов. По словам подрядчиков, основная причина отставания — нехватка рабочих рук. Работы идут стабильно, даже опережая график, только в гимназии № 75.

Так, на стройплощадке общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег» сейчас задействованы 160 человек. Однако для того чтобы ликвидировать отставание от графика, необходимо задействовать не менее 220 рабочих.

Чуть лучше обстоят дела в школе № 3. Строители, выполняющие капремонт здания образовательного учреждения, хотя и ускорили темпы работе, но так или иначе прежние задержки по-прежнему сказываются.

Школа № 3. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Пожалуй, лучше всего идут работы по капремонту гимназии № 75. Как утверждают руководители подрядной организации, завершить ремонт удастся к октября этого года. Ранее планировалось, что он будет завершен не раньше 1 декабря. Работа на стройплощадке идет в две смены, без выходных.

Гимназия № 75. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Самая сложная ситуация наблюдает на строплощадке многоквартирного дома на 218 квартир по улице 6-й Станционной. Многоэтажку строят для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Несмотря на то, что муниципалитет в полном объеме и без задержек выполняет все финансовые обязательства перед подрядчиком, сократить отставание от графика никак не получается. Вероятно, до конца 2023 года, как и планировалось, строительство дома завершить не удастся.

Стройплощадка дома по улице 6-й Станционной. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

— Все эти объекты очень важны для города. Там, где сейчас возникают проблемы, мы, конечно, стараемся их решать на местах, помогаем строителям. Основная проблема та же — нехватка рабочих рук. Есть и хорошие новости: планируем капремонт 75-й гимназии завершить раньше 1 декабря. Постараемся ко Дню учителя, 5 октября, открыть эту школу, сделав подарок для наших учителей и детей. Остальные объекты идут тяжелее, например, дом на 6-й Станционной. Ищем решения, в том числе рассматриваем возможность заменить подрядчика, потому что не вытягивает компания взятые на себя обязательства. Вызывает опасения школа в микрорайоне «Серебряный берег», но и здесь работаем, чтобы усилить строителей, возможно, нашими местными организациями, — поделился Сергей Шелест.

Отметим, в этом и следующем году в Омске запланировано проведение капитального ремонта сразу в нескольких образовательных учреждениях.

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