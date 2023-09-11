ЦИК сообщила об обработке 100% бюллетеней в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Об обработке 100% бюллетеней в Омской области сообщила Центральная избирательная комиссия.
По состоянию на утро 11 сентября, 76,33% голосов при явке в 34,51% одержал Виталий Хоценко. Он же руководил регионом с конца марта 2023 года в статусе временно исполняющего обязанности руководителя.
10,80% получили «красные» в лице представителя омского отделения КПРФ Андрея Алёхина. На третьем месте Владимир Казанин от «Коммунистов России» с 6,10%, четвертым стал Максим Макаенко из ЛДПР. За него проголосовали 4,68% пришедших на выборы омичей.
К слову, официальный статус губернатора Омской области Виталий Хоценко получит после инаугурации.
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