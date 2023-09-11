Вышел из дома и не вернулся: в Омской области ищут 39-летнего мужчину, который пропал почти 2 недели назад

Фото: vk.com/dobrospasomsk

В Омской области волонтеры и полиция разыскивают 39-летнего Алексея Циценко, пропавшего еще 28 августа.

Мужчина 28 августа вышел из дома по улице Молодежной в деревне Березовка Таврического района и пропал. С тех пор о его местоположении, ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза.

Был одет: коричневая куртка, синие джинсы, коричневая рубашка и туфли темного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8-950-212-79-90, 8-999-470-10-08 или 02 (102).

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