Глава госфонда РФ «Защитники Отечества» Анна Цивилева оценила меры поддержки омским ветеранам СВО

Фото: Омскпортал.

На минувшей рабочей неделе руководитель Омской области Виталий Хоценко и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обсудили вопросы расширения мер поддержки для участников СВО и членов их семей в регионе. Встреча руководителей прошла в филиале фонда в Омске.

Хоценко отметил, что 31 мая помещение филиала фонда сдали под ключ. За три месяца работы сотрудники приняли свыше 2 тысяч обращений, запросов, заявок.

- Социальные координаторы стараются быстро и эффективно решить проблему, независимо в чьей они компетенции, будь то Министерство обороны, региональные, муниципальные, федеральные органы власти. Коллектив крепкий, сотрудники фонда чутко воспринимают запросы, как свою, а не чужую боль, - отметил Хоценко.

Анна Цивилева подчеркнула, что меры поддержки достойные, особенно ее впечатлила организация санаторно-курортного лечения с отправкой в Ставропольский край для ветеранов специальной военной операции, членов семей погибших бойцов.

- Также вы не забываете и приглашаете ребят на концерты, спектакли, культурно-массовые мероприятия такого высокого уровня, как концерт Валерия Гергиева, — это тоже очень важно. Чувство, что ребята не брошены, чувство внимания, заботы и уважения к ним не только со стороны власти, но и со стороны общества в целом, — оно имеет большое значение. Поэтому я благодарю вас за этот внимательный, чуткий, сердечный подход к организации работы филиала фонда «Защитники Отечества», - сообщила в ответ Цивилева.

Руководитель омского филиала подробно рассказала о проделанной работе. Из 2000 обращений отработано 80%. В основном люди обращаются с вопросами по поводу действующих мер поддержки, предоставления денежных выплат, оказания юридической и медицинской помощи, получения удостоверения ветерана боевых действий. Здесь же работают профильные ведомства – МФЦ, Соцфонд, служба занятости, страховая СОГАЗ, которая осуществляет выплаты, — это один из самых частых типов обращений.

Помимо 20 основных региональных мер поддержки, предусмотренных единым стандартом, в Омской области действует дополнительный пакет еще из 18 мер. Это бесплатное посещение продленки для детей бойцов, спорткомплексов, компенсация за путевки в детские лагеря и многое другое.

В филиале фонда работает и отдел первичных консультаций, и комнаты индивидуального приема и эмоциональной разгрузки, и кабинет медико-социальной экспертизы, а также демонстрационный зал, юридическая служба, библиотека, детская игровая зона.

- Часто вопросы сложно решить за один визит, это требует работы целой команды, чтобы восстановить эти документы в условиях боевых действий. И наши социальные координаторы над этим работают, — отметила Анна Цивилева.

В ходе визита Цивилева также встретилась с ветеранами СВО и членами семей погибших и вручила благодарственные письма участникам команды Омской области, ранее они состязались в межрегиональных соревнованиях Сибирского федерального округа «Кубок Защитников Отечества».На первых состязаниях по адаптивным видам спорта среди ветеранов СВО с инвалидностью наш регион представляли 5 спортсменов. Они заняли 1-е место в общекомандном зачете. Всего спортсмены завоевали 10 наград, 6 из которых — золотые.

Также Анне Цивилевой был представлен проект строительства операционного корпуса и реабилитационного центра для участников СВО. Им планируют оказывать высокотехнологичную медпомощь по профилям «травматология и ортопедия, торакальная и абдоминальная хирургия».

- Уже пройдена экспертиза проекта, согласовано финансирование, Председатель Правительства РФ поддержал этот проект. Я Президенту об этом докладывал. И в следующем году мы должны этот проект реализовать, — отметил глава Омской области.