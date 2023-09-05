Старт очень хороший! Президент Путин похвалил работу Виталия Хоценко на посту руководителя Омской области

Фото: Омскпортал.

В конце августа в правительстве Омской области состоялся брифинг Виталия Хоценко. Врио губернатора обозначил ряд тем, касающихся развития региона, о которых речь шла в Кремле.

Одной из ключевых для Омской области является тема экологии. Глава региона выделил четыре блока работы: борьба с выбросами, рекультивация свалок, перевод общественного транспорта с дизеля на метан и перевод населения с печного отопления на газ.

Виталий Хоценко сообщил, что работа с предприятиями – источниками вредных выбросов, ведется. Так, на Омском НПЗ объем внебюджетных инвестиций на очистные сооружения составляет около 30 млрд рублей. Проект поможет в разы уменьшить потребление воды из Иртыша. Компания «ТГК-11», неоднократно замеченная в превышении норм выбросов, занимается заменой фильтров. Также глава региона напомнил об эколаборатории, работающей на базе центра мониторинга окружающей среды.

В 2024 году закончится рекультивация четырех крупных городских свалок. А до конца 2023 года ликвилируют свалки в Центральном округе. На эти цели выделено около 10 млрд рублей. Их место займут зеленые благоустроенные зоны с дорожками для велопрогулок и пробежек. Также на территории Омского и Таврического муниципальных районов создадут три новых полигона с мусоропереработкой. Другие свалки в регионе уберут после 2026 года в рамках нового федерального проекта «Генеральная уборка».

Что касается транспорта, регион уже закупил 80 автобусов, работающих на метане. До конца года будет приобретено еще 10 единиц техники – автобусы и троллейбусы.

В рамках нацпроекта на догазификацию омичам предоставляются субсидии в 212 тыс. рублей. На газ в ближайшие два года переведут около 9 тыс. домов. В 2023 году работа проведена с 2400 абонентами. Хоценко дал поручения всем структурам, чтобы завершить догазификацию в 2023 году с необходимыми показателями.

Оборонно-промышленный комплекс набирает обороты. В регионе работают сотни промышленных предприятий. В реестр оборонно-промышленного комплекса включены порядка 40 предприятий, 15 из них – достаточно крупные заводы. За последние два года численность работников увеличилась с 20 до 30 тысяч человек. Средние зарплаты выросли с 35 до 60-70 тысяч рублей. Выручка от оборонной промышленности выросла с 20 млрд до 50 млрд рублей в год.

Быстрыми темпами идет развитие сельского хозяйства. В скором времени в регионе появятся сотни теплиц площадью 65 га, где будут выращивать овощи. Начнут с выращивания томатов.

– Сумма инвестиций большая – 30 млрд рублей. Более тысячи человек планируется трудоустроить. Проект реализуем в Таврическом районе. Дальше будем масштабировать тепличное хозяйство. Ставим задачу обеспечить овощами не только Омскую область, но и другие регионы, – отметил Виталий Хоценко.

Не менее важное направление – логистика. Идут работы над увеличением пропускной способности Транссиба. Омская область связывает восточную и западную части страны. А значит, федеральные торговые сети заинтересованы в строительстве в регионе логистических центров. Такие центры появятся в ближайшие 2-3 года.

– Только по логопарку «Солнечный» инвестиции составляют 17 млрд рублей, 3 тысячи новых рабочих мест, более 200 тысяч квадратных метров. А если все логистические проекты посчитать, то это площади свыше 300 тысяч квадратных метров, – подчеркнул Виталий Хоценко.