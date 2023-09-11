Придется выплатить: виновные в гибели 18-летнего омича, красившего балконы, выплатят 1,3 миллиона рублей его семье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске суд вынес решение по иску о взыскании компенсации морального вреда с компании-подрядчика в пользу родственников 18-летнего рабочего, погибшего во время работ по краске балконов фасада многоэтажки на Левобережье.

Напомним, 19 августа 2022 года 18-летний омич, будучи в корзине автогидроподъемника, красил балконы на 10-м этаже дома № 13 по улице Ватутина на Левобережье. Когда машинист начал опускать подъемник, корзина зацепилась и зашаталась, а парень, который не был пристегнут страховочным тросом, потерял равновесие и, пролетев несколько этажей, упал на на асфальт. Омич скончался на месте от полученных травм.

— Ремонтные работы проводились по договору, заключенному между управляющей компанией и ООО ПСП «Новый быт», которое в свою очередь привлекло к покраске балконов с применением автогидроподъемника физическое лицо и индивидуального предпринимателя, — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Как выяснилось, ООО ПСП «Новый быт», проводившее покраску балконов, и подрядчик допустили ряд нарушения.

После инцидента родственники погибшего рабочего обратились в суд с иском о взыскании с виновных компенсации морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил лишь частично требования близких молодого омича. Инстанция постановила взыскать 1,32 миллиона рублей. Однако ответчики не согласились с решением суда и подали апелляции.

Судебная коллегия по гражданским делам Омского облсуда оставила решение суда первой инстанции без изменений.

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