Алкголизм, прощай: за последние 10 лет жители Омской области стали реже болеть алгоколизмом

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Омской области за последние 10 лет стали в 1,3 раза реже болеть алкоголизмом. Однако проблема остается. Такие данные приводит наркологическая служба Омской области.
Несмотря на то, что в регионе наблюдается стабильное снижение количество пациентов с наркологическими расстройствами, алкоголизм по-прежнему лидирует среди подобных расстройств.
Врачи-наркологии напоминают, что алкоголизм является тяжелым хроническое наркологическое расстройство, снижающее качество жизни человека и её продолжительность.
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