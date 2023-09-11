Алкголизм, прощай: за последние 10 лет жители Омской области стали реже болеть алгоколизмом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Омской области за последние 10 лет стали в 1,3 раза реже болеть алкоголизмом. Однако проблема остается. Такие данные приводит наркологическая служба Омской области.

Несмотря на то, что в регионе наблюдается стабильное снижение количество пациентов с наркологическими расстройствами, алкоголизм по-прежнему лидирует среди подобных расстройств.

Врачи-наркологии напоминают, что алкоголизм является тяжелым хроническое наркологическое расстройство, снижающее качество жизни человека и её продолжительность.

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