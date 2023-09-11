Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в начале новой рабочей недели ожидаются похолодание и дожди, возможна гроза. О том, какой будет погода в Омске, подробнее рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, сегодня, 11 сентября, днем воздух прогреет до +15...+20 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 8-13 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Во вторник, 12 сентября, в ночные часы от от +7 до +12 градусов. Днем температура воздуха составит +13...+18 градусов. В течение суток на территории региона ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-восточный со скоростью 8-13 м/с, местами синоптики прогнозируют порывы до 18 м/с.

В среду, 13 сентября, погода в Омске существенно не изменится. Так, ночью будет от +7 до +12, местами столбик термометра опустится до +2 градусов. Днем будет теплее — до +17 градусов. В течении суток местами по Омской области пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный 712 м/с. В ночные и утренние часы местами порывы до 14 м/с.

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