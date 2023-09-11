Докатался: в Омске во дворе дома легковушка сбил юного велосипедиста, ребенка доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье днем, 10 сентября, в Омске легковушка сбила ребенка на велосипеде во дворе дома.

По предварительной версии, 26-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Лада Гранта»,при движении по междворовому проезду в районе дома № 128 по улице Лермонтова сбил юного велосипедиста.

Велосипедист — 13-летний мальчик — был доставлен в больницу.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

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