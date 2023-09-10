Алексей Потейко: Нам строить Омскую область с будущим губернатором — делайте выбор

До окончания голосования за Губернатора Омской области осталось меньше двух часов. С призывом прийти на избирательные участки и сделать свой выбор выступил председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко. В течение двух дней, 9 и 10 сентября, на территории Омской области проводятся 20 избирательных кампаний, главная из которых — выборы Губернатора Омской области. Также проходят дополнительные выборы депутата Заксобрания Омской области по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области.

- Сегодня мы выбираем будущее региона и я уверен, что оно будет светлым. Я хочу, чтобы каждый сделал свой выбор, несмотря на погоду и какие-то воскресные дела. Это очень важно для региона. Обращаюсь прежде всего к молодежи. Нам строить Омскую область вместе с будущим губернатором — приходите на избирательные участки и делайте свой выбор, — обратился к омичам Алексей Потейко.

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