На выборах в Штабе общественной поддержки проводят активности для омичей

Фото: Штаб общественной поддержки.

В Омске в Штабе общественной поддержки проводят полезные активности для горожан. В списке - мастер-класс по мобильной видеосъемке, уроки вокального мастерства, встреча литературного клуба. Сразу после избирательных участков люди приходят, чтобы зарядиться отличным настроением и получить новые знания.

- Для нас крайне важно сегодня проголосовать за обновление, за молодость, за компетентность, за опыт, за всё то, чтобы в Омской области произошла качественная перезагрузка. День выборов в Омской области - это традиционно всенародный праздник. Поэтому, Штаб общественной поддержки не остается в стороне и поддерживает у омичей позитивный настрой, - рассказывает председатель Законодательного Собрания Омской области, руководитель Штаба общественной поддержки Александр Артемов.

В эти выходные на площадке Штаба насыщенная программа - уроки вокального мастерства, мастер-класс по мобильной видеосъемке, встреча литературного клуба, диалоговые площадки. Также люди с удовольствием делятся мнениями, после того, как проголосуют.

- Сегодня с утра я первым делом сходила на избирательный участок и отдала свой голос. Я увидела, что приходят и семьи с детьми, и молодые люди. С радостью осознавала, что мои земляки небезразличны к судьбе родного региона, - отметила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Елена Борисова.

Одним из самых ярких мероприятий стал бесплатный мастер-класс по мобильной видеосъемке.

- Уверен, что людям понравилось, потому что они до сих пор не расходятся. Все собравшиеся усвоили самый главный принцип – важно не только правильно держать телефон и качественно монтировать, но и чувствовать, что они снимают, - поделился смм-специалист, автор мастер-класса Алексей Терешин.

Завершился мастер-класс очень вкусно – всех участников угостили свежеиспеченными вафлями по фирменному «штабному» рецепту

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